Stand: 04.11.2022 06:48 Uhr Delmenhorst: Hund beißt Polizistin - und stirbt später

Ein frei laufender Hund hat in Delmenhorst am Donnerstag eine Polizistin angegriffen und verletzt. Das Tier soll zuvor immer wieder auf eine vielbefahrene Straße gelaufen sein, die Beamten wollten es deshalb einfangen. Bei dem Versuch biss der Hund die Beamtin in den Unterarm. Erst speziell ausgebildete Diensthundeführer konnten den Hund einfangen und ihm einen Maulkorb anlegen. Das Tier sei daraufhin zusammengebrochen und in eine Tierarztpraxis gebracht worden, teilt die Polizei mit. Dort starb der Hund aus bislang ungeklärter Ursache. Weil er nicht gechipt war, konnte bislang kein Halter ausfindig gemacht werden.

