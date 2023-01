Stand: 11.01.2023 11:48 Uhr Delmenhorst: Autofahrerin fährt Kind an und flüchtet

Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend in Delmenhorst mit ihrem Wagen eine Vierjährige erfasst und leicht verletzt. Laut Polizei fuhr die Unfallverursacherin davon, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen überquerte zum Unfallzeitpunkt gerade gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Bruder einen Fußgängerüberweg bei grüner Ampel. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Autofahrerin die beiden Kinder übersah. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallflüchtige soll einen weißen Pkw gefahren haben, vermutlich ein BMW Coupé. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer (04221) 15 59 0 zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.01.2023 | 08:30 Uhr