Stand: 25.11.2022 11:09 Uhr Delmenhorst: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

In Delmenhorst sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Eine 27-Jährige wollte laut Polizei auf der Asternstraße in Richtung Bremer Straße abbiegen, dabei missachtete sie die Vorfahrt des 37-Jährigen. Er konnte nicht mehr ausweichen. Rettungskräfte mussten den Mann aus seinem Auto befreien. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.11.2022 | 09:30 Uhr