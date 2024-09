Stand: 27.09.2024 12:01 Uhr Delmenhorst: 93-Jähriger rammt mehrere Autos und geht weg

In Delmenhorst hat ein 93-jähriger Autofahrer mehrere Fahrzeuge gerammt und anschließend den Unfallort verlassen, wie die Polizei berichtet. Demnach stieß der Autofahrer am Mittwoch bei der Parkplatzsuche vor einem Restaurant zunächst mit zwei abgestellten Autos zusammen, beim Rückwärtsfahren kollidierte er mit einem dritten Fahrzeug. Obwohl ihn Zeugen ansprachen, verließ der Mann laut Polizei den Unfallort, nachdem er eine Parklücke gefunden hatte. Schlussendlich fanden Beamte den Senior und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte hätten den Verdacht gehegt, dass der Fahrer "aufgrund körperlicher Mängel und Medikamenteinnahme" nicht fahrtauglich war. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, auch eine Blutprobe wurde nach Polizeiangaben entnommen. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 10.000 Euro.

