Stand: 25.07.2023 09:17 Uhr Deichbrand-Festival: Tokio Hotel wollen Auftritt nachholen

Nach dem unterbrochenen Auftritt von Tokio Hotel auf dem Deichbrand-Festival wollen Band und Veranstalter einen neuen Auftritt organisieren. "Wir versprechen euch, dass sowohl wir als auch die Band unser Bestes geben werden, diesen Auftritt beim Deichbrand Festival nachzuholen", schrieben die Organisatoren bei Instagram. Wann genau das passieren soll, ist derzeit noch unklar. Tokio Hotel hatte beim Konzert am Freitagabend mit technischen Problemen zu kämpfen. Unter den Augen von Model Heidi Klum, die mit dem Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet ist und mit nach Nordholz (Landkreis Cuxhaven) gekommen war, hatte die Band die Bühne nach wenigen Songs wieder verlassen. Laut Instagram-Beitrag der Organisatoren gab es einen "irreparablen technischen Defekt". Erst am Ende der für rund eine Stunde angesetzten Spielzeit kam die Band in reduzierter Besetzung wieder und spielte ihren Hit "Durch den Monsun". Wegen der Technikprobleme hatten zu dem Zeitpunkt viele Fans das Konzert bereits verlassen.

