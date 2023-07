Abreise vom Deichbrand 2023: Regen treibt Besucher früh nach Hause Stand: 23.07.2023 17:53 Uhr Mieses Wetter hat vielen Fans den Abschluss des Deichbrand Festivals im Landkreis Cuxhaven verleidet. Die Polizei meldete ab Sonntagvormittag starken Abreiseverkehr aus Nordholz - und im Matsch feststeckende Autos.

"Es rollt - in Teilen, aber langsam", fasste Polizeisprecher Stephan Hertz am Sonntagabend gegenüber dem NDR in Niedersachsen die Verkehrslage zusammen. Viele Festivalbesucherinnen und -besucher steckten nach der Abfahrt aus Nordholz im benachbarten Wanhöden fest. Rund um den Ort bis hin zur Autobahn 27 stocke seit dem späten Vormittag der Verkehr. Das werde bis in den Abend - "wahrscheinlich bis in die Nacht hinein" - so bleiben. Auf der A27 selbst verteile sich der Verkehr, so dass dort nicht mit Stau zu rechnen sei.

Videos 3 Min Deichbrand Festival lockt die Musikfans nach Cuxhaven (21.07.2023) Bands wie Tokio Hotel und Deichkind treten dieses Jahr beim Open Air auf. Reporterin Maren Bruns ist vor Ort. 3 Min

Eltern bleiben beim Abholen mit Autos im Matsch stecken

Hinzu kam, dass wegen des andauernden Regens viele Wege bereits am Sonntagvormittag schlecht befahrbar gewesen seien, wie der Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven sagte. Die Behörde bat die Besucherinnen und Besucher deshalb darum, die Zufahrtsstraßen zum und vom Gelände in Nordholz nicht zuzuparken. Dennoch hätten das etwa Eltern oder Freunde, die jemanden vom Deichbrand Festival abholen wollten, getan - und seien dann mitunter im Schlamm stecken geblieben. Auch auf den Parkflächen hätten viele Fahrzeuge von Traktoren aus dem Matsch gezogen werden müssen, schilderte Hertz. Der Veranstalter tue sein Möglichstes, Ein- und Ausfahrten zu befestigen.

Organisatoren raten zu möglichst später Abreise

"Das war eine sehr nasse Nacht", schrieb dazu das Festivalteam am Sonntagvormittag auf Instagram und empfahl, so spät wie möglich oder erst am Montag abzureisen. Das Festival mit rund 60.000 Gästen sollte in der Nacht zu Montag enden.

Weitere Informationen Deichbrand ist gestartet: Welche Bands sind dabei? Etwa 60.000 Fans von Rock, Pop, Rap und Elektro pilgern zum Festival am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2023 | 08:00 Uhr