Defekte Wasserleitung nach Wangerooge repariert Stand: 19.03.2024 12:29 Uhr Die defekte Trinkwasserleitung zur Ostfriesischen Insel Wangerooge ist wieder funktionsfähig. Arbeiter haben die Leitung repariert, teilte der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) mit.

Demnach ist die Leitung seit Montagmittag wieder nutzbar. Sie ist eine von drei Trinkwasserleitungen, ihr Defekt war vor etwa einer Woche aufgefallen. Zwei Bagger wurden per Boot an ihren Einsatzort gebracht, um im Watt vor Wangerooge einen Teil des Rohres freizulegen. Der defekte Teil wurde herausgeschnitten und durch ein neues Teilstück ersetzt. Bei den Reparaturarbeiten in den Salzwiesen und im Watt sei besondere Umsicht nötig gewesen, um die Natur zu schonen, so der OOWV.

Gezeiten können Leitungen beschädigen

Die drei Trinkwasserleitungen nach Wangerooge sind jeweils etwa siebeneinhalb Kilometer lang und führen vom Festland durchs Watt. Die Rohre müssen den Kräften der Gezeiten standhalten. Ebbe und Flut verändern immer wieder den Untergrund, was zu Schäden an den Leitungen führen kann. Diese werden seit mehr als fünf Jahren digital überwacht. Wangerooge und Baltrum sind die einzigen bewohnten Ostfriesischen Inseln, die ihr Trinkwasser vom Festland beziehen. Alle anderen haben ausreichende eigene Süßwasservorkommen.

