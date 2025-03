Daniela Klette: Morgen startet Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Stand: 24.03.2025 06:53 Uhr Morgen beginnt in Celle der Prozess gegen die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Sie soll mit ihren Komplizen Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte verübt haben.

Daniela Klette sitzt seit ihrer Festnahme im Februar 2024 in der Justizvollzugsanstalt Vechta (JVA) in Untersuchungshaft. Davor war sie mehr als 30 Jahre untergetaucht. Die Ermittlerinnen und Ermittler werfen ihr unter anderem versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Sie soll mit ihren mutmaßlichen Komplizen, den ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, insgesamt 13 Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verübt haben. Die beiden Männer sind weiter auf der Flucht.

Videos 4 Min Recherchen zu Daniela Klettes Leben im Untergrund Ehemalige Freunde sprechen exklusiv darüber, wie die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin unter dem Namen Claudia gelebt hat. (11.03.2025) 4 Min

Besonders gesicherter Saal in Celle

Klette ist vor dem Landgericht Verden angeklagt. Wegen der hohen Sicherheitsanforderungen und aus Platzgründen kann die Verhandlung dort aber nicht stattfinden, daher wird zunächst in einem besonders gesicherten Saal des Oberlandesgerichts Celle verhandelt. Nach NDR Information soll der Prozess später in eine umgebaute Reithalle in Verden umziehen.

Nebenkläger sind Opfer der Raubüberfälle

Bislang gibt es drei Nebenkläger. Alle drei sind Opfer der Raubüberfälle, wie eine Sprecherin des Landgerichts Verden mitteilte. Die Überfälle hätten bei den Betroffenen tiefe Spuren hinterlassen, so Rechtsanwalt Steffen Hörning. Er vertritt einen Mann, der am 6. Juni 2015 einen mit rund einer Million Euro beladenen Geldtransporter gefahren hatte. In Stuhr im Landkreis Diepholz sollen die mutmaßlichen früheren RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst-Volker Wilhelm Staub und Burkhard Garweg das Fahrzeug überfallen haben.

