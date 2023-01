Stand: 04.01.2023 07:33 Uhr Dachstuhlbrand in Friesoythe: Rund 200.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Dachstuhls im Landkreis Cloppenburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Niemand sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Das Einfamilienhaus in Friesoythe stand demzufolge leer. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl vollständig gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar.

