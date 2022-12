Stand: 01.12.2022 11:57 Uhr Cuxhaven: Frau fährt betrunken in einen Vorgarten

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto in einen Vorgarten in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) gefahren. Statt den Unfall zu melden, ist sie nach Hause gegangen. Eine Anwohnerin informierte die Polizei Cuxhaven über den Vorfall. Die Beamten ermittelten über das Auto die Adresse der Halterin, die nur unweit der Unfallstelle lag. Bei der Befragung gab die Schiffdorferin zu, das Auto gefahren zu haben. Die Polizei hat bei ihr einen Atem-Alkoholwert von 2,5 Promille gemessen und stellte den Führerschein der Unfallfahrerin sicher. Das Auto wurde abgeschleppt.

