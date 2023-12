Stand: 23.12.2023 13:27 Uhr Cuxhaven: 48-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr

Bei einem Streit in einer Cuxhavener Unterkunft für Obdachlose ist ein 48-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 65-Jähriger soll am Freitagabend auf den Mann eingestochen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Opfer musste demnach notoperiert werden und schwebt weiter in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sei in der Unterkunft vorläufig festgenommen worden und befinde sich in Gewahrsam. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2023 | 13:00 Uhr