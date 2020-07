Stand: 18.07.2020 18:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Verden: Ein weiterer Fall nach Tests

Etwa 100 Personen sind getestet worden - lediglich bei einem weiteren Bewohner eines Gebäudekomplexes in Verden ist eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Samstagabend mit. Alle negativ getesteten Familien wurden aus der Quarantäne entlassen. Für einzelne Familien aus dem Häuserblock, die zum Zeitpunkt der Abstriche nicht vor Ort waren, stünden aber noch weitere Untersuchungen in der kommenden Woche aus.

Infizierter musste in Klinik behandelt werden

In dem Gebäudekomplex waren zuvor acht Corona-Fälle aufgetreten. Die Menschen aus dem direkten Wohnumfeld der Betroffenen waren anschließend getestet worden. Einer der acht Infizierten musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Lage in dem Häuserkomplex mit rund 300 Bewohnern sei ruhig, die Menschen verhielten sich kooperativ, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die Polizei sei vor Ort und beobachte die Hauseingänge. Die Infizierten wohnen den Angaben zufolge in einem Komplex aus drei Häusern.

Im Juni waren in Göttingen zwei Hochhäuser zu Corona-Hotspots geworden.

