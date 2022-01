Stand: 14.01.2022 11:04 Uhr Corona-Inzidenz in Delmenhorst steigt auf 1052,9

Die Omikron-Variante lässt die Infektionszahlen in Niedersachsen weiter in die Höhe schnellen. In Delmenhorst lag der Wert am Freitag laut Robert Koch-Institut bei 1.052,9. Damit hat erstmals eine kreisfreie Stadt beziehungsweise ein Landkreis im Land den Wert von 1.000 neuen Corona-Fällen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohnende überschritten. Die zweithöchste Inzidenz in Niedersachsen gibt es derzeit in Verden mit 821,4. Im nahe Delmenhorst gelegenen Stadtstaat Bremen liegt die Inzidenz für die Neuinfektionen mit 1427,2 derzeit im Ländervergleich am höchsten.

