Stand: 15.09.2021 20:58 Uhr Corona: 40 Infizierte in Geflügelbetrieb in Westerstede

In einem Geflügelbetrieb in Westerstede im Ammerland hat sich fast ein Viertel der Beschäftigten mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Infizierten sei inzwischen auf 40 gestiegen, teilte der zuständige Landkreis am Mittwoch mit. Er hatte zunächst Vorwürfe erhoben, dass in dem Betrieb nicht mehr ausreichend getestet worden sei und die Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften wohnten, hat dies aber inzwischen zurückgenommen. Bei Kontrollen in dem Betrieb sei nichts zu beanstanden gewesen, deshalb dürfe der Geflügelverarbeiter weiter geöffnet bleiben. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten in dem Betrieb rund 150 Menschen, vor allem Osteuropäer. Viele von ihnen seien im Sommer in der Heimat gewesen und hätten das Virus mitgebracht, sagte ein Firmensprecher dem NDR in Niedersachsen. Ein Problem sei zudem, dass lediglich sieben der 40 Infizierten geimpft seien. Der Landkreis Ammerland hat angekündigt, am Donnerstag bei allen Beschäftigten einen PCR-Test durchzuführen.

