Chinesische Firma will Windrad-Fundamente in Cuxhaven bauen

Das chinesische Unternehmen Titan Wind Energy will künftig in Cuxhaven Fundamente für Windräder auf See herstellen. Es sei eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen worden, teilte die Firma am Montag mit. Bis zu 300 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Die Produktion der zylindrischen Stahlpfähle, sogenannte Monopiles, soll 2025 beginnen. Laut Unternehmen sollen in Cuxhaven mehr als 600 Arbeitsplätze entstehen. Titan Wind Energy produziert und verkauft nach eigenen Angaben Teile für Windenergieanlagen. Die Firma wird demnach die Offshore-Windmärkte in der Nord- und Ostsee sowie in den USA beliefern. Cuxhavens Hafen ist nach Ansicht des Cuxport Geschäftsführers von zentraler Bedeutung für die Energiewende in Deutschland. Das sieht auch der Bund so und hat für den Ausbau des Hafens finanzielle Unterstützung angekündigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Windenergie