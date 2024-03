Stand: 08.03.2024 17:15 Uhr Titan Wind Energy will Millionen in Cuxhaven investieren

In Cuxhaven soll die nach Angaben des Unternehmens Titan Wind Energy weltweit größte Fabrik für Gründungsstrukturen von Offshore-Windkraftanlagen entstehen - Stahlbauwerke, die 130 Meter lang sind und einen Rohrdurchmesser von 14 Metern aufweisen. Die tonnenschweren Komponenten für Offshore-Windkraftanlagen werden direkt an der Schwerlastplattform des Deutschen Offshore-Industrie-Zentrums Cuxhaven gefertigt. Eine Zwischenlagerfläche wird derzeit bereits vorbereitet. Ende 2025 soll die Produktion in Cuxhaven beginnen, erklärte der Leiter der Cuxhavener Wirtschaftsförderung, Marc Itgen, gegenüber dem NDR. Ihm zufolge beträgt die Gesamtinvestition in den Standort Cuxhaven in allen Ausbaustufen bis zu 250 Millionen Euro. Hinter Titan Wind Energy stehen chinesische Investoren. Der Cuxhaven-Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Buus-Nielsen, wollte auf NDR Anfrage keinen Kommentar zu den Plänen abgeben.

