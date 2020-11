Castor-Behälter werden in Nordenham auf Zug verladen Stand: 02.11.2020 11:01 Uhr Das Verladen der Castoren vom Schiff auf einen Zug hat begonnen. Vom Hafen in Nordenham sollen die sechs Atommüll-Behälter ins Zwischenlager am AKW Biblis gebracht werden.

Transportiert wird Abfall aus deutschen Atomkraftwerken, der im englischen Sellafield wiederaufbereitet worden ist. Nur wenige Stunden, nachdem der Frachter "Pacific Grebe" mit dem Atommüll in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) angekommen war, hob am Morgen ein Kran den ersten Castor von Bord des Schiffes. Langsam bugsierte er den blauen Behälter durch die Luft. An der Pier steht bereits seit Tagen ein Zug mit weißen Transportcontainern bereit. Mit diesem soll der Atommüll zum Zwischenlager am hessischen Atomkraftwerk Biblis gebracht werden. Wie lange die gesamte Verladung dauern werde, sei reine Spekulation, sagte Arno Zumbach, Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg, dem NDR in Niedersachsen. Nach derzeitigem Stand werde das Wetter voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Einsatz des Verladekrans haben.

Bahnstrecke Nordenham-Hude gesperrt

Über eine eingleisige Strecke fährt der Zug zunächst vom Midgard-Hafen in Nordenham nach Hude. Dort entscheidet sich, ob er über Delmenhorst und Osnabrück nach Biblis fährt oder über Oldenburg und Papenburg den Zielort ansteuert. Beide möglichen Schienenstrecken, auf denen die Castoren durch Deutschland rollen könnten, seien gesichert, so die Bundespolizei. Die Bahnstrecke zwischen Nordenham und Hude ist seit heute Morgen gesperrt. Die Regio-S-Bahn 4 werde auf unbestimmte Zeit nicht fahren, sagte eine Sprecherin der Nordwestbahn. Das Unternehmen hat einen Ersatzbusverkehr zwischen Nordenham und Hude eingerichtet. Die Bundespolizei wollte indes nicht bestätigen, dass die Bahnstrecke schon für den Castor-Transport gesperrt ist. Grund für den Ausfall sei eine technische Störung, hieß es auf Nachfrage von NDR 1 Niedersachsen.

Polizei rechnet mit Protesten entlang der Strecke

Entlang der Bahnstrecke rechnet die Bundespolizei mit weiteren Protesten und möglichen Störaktionen von Atomkraftgegnern. Sie hatten bereits am Wochenende in Nordenham, Oldenburg, Göttingen und Bremen gegen den Transport protestiert. In Nordenham verliefen die Aktionen laut Polizeisprecher Zumbach bisher sehr friedlich. "Der Umgang mit den Versammlungsteilnehmern ist freundlich." Das Aktionsbündnis "Castor stoppen" ist gegen den Transport, weil es in Deutschland auf absehbare Zeit kein Endlager für Atommüll gibt.

Hygienekonzept für Einsatzkräfte und Umgang mit Demonstranten

Die Polizeidirektion Oldenburg leitet den Einsatz zur Sicherung des Castor-Transports durch Niedersachsen. Unterstützt wird sie dabei von der Bundespolizei, die für die Bahnanlagen in Deutschland zuständig ist. Bislang verläuft nach Angaben der Polizeidirektion Oldenburg alles im vorgesehenen Zeitplan. Angesichts der Corona-Pandemie gebe es ein umfassendes Hygienekonzept für den Einsatz. Darin gehe es sowohl um den Infektionsschutz für die Einsatzkräfte als auch um den Umgang mit Demonstrationsteilnehmern. "Die Gesundheit aller Beteiligten genießt höchste Priorität", sagte der Gesamteinsatzleiter.

Kritik am Transport während der Corona-Pandemie

Die Rückführung des Atommülls aus der Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield ist aufgrund der Corona-Pandemie besonders umstritten. Neben Atomkraftgegnern hatten auch Politik und Polizei kritisiert, dass ein solcher Transport in dieser Zeit eine zusätzliche Belastung sei. Das Land Niedersachsen hatte zuvor erfolglos versucht, auf eine Verschiebung des Transports bei der Bundesregierung hinzuwirken. Diese hatte eine erneute Terminänderung aber unter Hinweis auf internationale Absprachen zur Rücknahme von Atommüll abgelehnt.

"Atomzeitalter steht kurz vor dem Ende"

Deutschland ist vertraglich verpflichtet, den in hiesigen Atomkraftwerken produzierten Abfall zurückzunehmen. "Wir haben Verantwortung für den Müll, den wir nicht im Ausland liegen lassen können", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine weitere Verschiebung sei auch aus logistischen und genehmigungsrechtlichen Gründen nicht in Betracht gekommen. Sie versuchte, die protestierenden Atomkraftgegner zu beschwichtigen: "Früher ging es um die große Frage, ob man für oder gegen Atomkraft ist." Heute diene ein solcher Transport "der Abwicklung eines Atomzeitalters, das bei uns zum Glück schon kurz vor dem Ende steht".

