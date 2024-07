Stand: 10.07.2024 08:38 Uhr Carport fängt Feuer - zwei Häuser zerstört

In Diepholz sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Feuer zwei Häuser zerstört worden. Das Feuer brach nach Polizeiangaben in einem Carport zwischen den beiden Häusern aus, die Flammen hätten dann auf beide Häuser übergegriffen, so eine Polizeisprecherin. Die Hausbewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie, eine Person wurde dabei leicht von Funkenflug verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.

