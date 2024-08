Stand: 14.08.2024 18:40 Uhr Carport-Brand in Ganderkesee: Einsatzkräfte entdecken Leiche

Bei den Löscharbeiten eines Auto- und Carport-Brandes in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) haben Polizei und Feuerwehr am Mittwoch einen Toten gefunden. Laut Polizei soll es sich vermutlich um den 86-jährigen Hauseigentümer handeln. Zeugen hatten den Angaben zufolge am Morgen die Einsatzkräfte wegen des Brandes alarmiert. Zunächst hatten offenbar das Auto und der Carport Feuer gefangen, dann griffen die Flammen auch auf die Garage und den Anbau des dazugehörigen Wohnhauses über. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Umliegende Wohnhäuser konnte die Feuerwehr vor den Flammen schützen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

