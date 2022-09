Stand: 06.09.2022 08:38 Uhr Cappeln: Feuerwehr hat Lagerhallen-Brand unter Kontrolle

Der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungszentrums in Cappeln (Landkreis Cloppenburg) ist unter Kontrolle. Das teilte die Feuerwehr mit. Am Dienstagmorgen war nach Angaben der Polizei ein Lagerhallenkomplex in Brand geraten. In den drei zusammenhängenden Hallen sollen Papier, Pappe, Folien und Styropor gelagert worden sein. Mehr als 120 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf anliegende Betriebe übergriffen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand, die Brandursache ist noch unklar. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für die Dauer der Löscharbeiten bleibt die B68 (Stapelfelder Straße) sowie der Kreisverkehr in Richtung Sevelten gesperrt.

VIDEO: Cappeln: Hallen auf Recyclinghof abgebrannt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.09.2022 | 08:30 Uhr