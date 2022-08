Stand: 25.10.2019 09:02 Uhr CO2-Reduktion: Papierhersteller baut Gaskraftwerk

Der Papierhersteller UPM Nordland Papier investiert in Dörpen (Landkreis Emsland) 95 Millionen Euro in ein neues Gaskraftwerk. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dadurch reduziere der Standort die CO2-Emissionen um fünf Prozent, so das Unternehmen. Im Jahr 2022 soll das neue Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk in Betrieb gehen und dann den Wärmebedarf von Europas größtem Papierhersteller decken. Derzeit wird dort Gas in Kesseln verfeuert, um das Papier zu trocknen. Künftig soll dafür die Abwärme des neuen Kraftwerks genutzt werden. Zusätzlich soll der im Kraftwerk produzierte Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden. Nordland Papier spart dadurch eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als zehn Millionen Euro ein.

