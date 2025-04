Stand: 01.04.2025 14:30 Uhr Buttersäure-Attacke an Uni Oldenburg: Gebäudekomplex gesperrt

Unbekannte haben am Freitagabend übel riechende Buttersäure in einem Gebäudekomplex der Universität Oldenburg verschüttet. Das teilte eine Sprecherin der Uni mit. Demnach habe ein Mitarbeiter den Vorfall entdeckt. Die "Nordwest-Zeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet. Zum Tatzeitpunkt hielten sich nur wenige Menschen in dem Gebäude auf, so die Sprecherin. Verletzt wurde niemand. Wegen des Gestanks musste der betroffene Ort auf dem Campus zwischenzeitlich gesperrt werden. Eine Reinigungsfirma habe den Bereich mit Spezialmitteln gesäubert. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Universität erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Weitere Informationen Wegen Kündigung? Mann gießt Buttersäure in Pflegeheim aus Zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt. Die Polizei verdächtigt einen entlassen Ex-Mitarbeiter. mehr

