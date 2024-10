Stand: 22.10.2024 10:53 Uhr Busse statt Züge: Gleisarbeiten sorgen rund um Bremen für Umwege

Bahnreisende müssen rund um Bremen bis Anfang November auf fünf Stecken ersatzweise mit Bussen fahren. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGO, teilte die Nordwestbahn mit. Betroffen sind nach Unternehmensangaben die Linien RS 2 nach Bremerhaven, RS 3 nach Wilhelmshaven/Bad Zwischenahn, RS 30 nach Bad Zwischenahn, RS 4 nach Nordenham und RB 58 nach Osnabrück. Für die Linie RS 2 nach Bremerhaven fährt beispielsweise zwischen 21.45 Uhr und 05.00 Uhr nur der Schienenersatzverkehr. Das Bahnunternehmen bedauert, dass die Bauarbeiten während des Bremer Freimarkts stattfinden. Dadurch werde die An- und Abreise für viele Besucherinnen und Besucher deutlich erschwert. Zuvor habe man noch versucht mit der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft die Bauarbeiten zu verschieben. Um die An- und Abreise zum Volksfest zu erleichtern, will die Nordwestbahn mehr Züge auf anderen Strecken einsetzen.

