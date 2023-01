Stand: 02.01.2023 10:29 Uhr Busfahrgast mit Haftbefehl gesucht: Zwei Monate Gefängnis

Beamte der Bundespolizei haben an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen einen 29 Jahre alten Mann vollstreckt. Der Mann muss für 60 Tage ins Gefängnis. Er war in der Nacht zu Montag in einem Reisebus auf der Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei einer Routine-Kontrolle der Fahrgäste auf dem Rastplatz Bunderneuland bei Bunde (Landkreis Leer) stellten die Beamten fest, dass Staatsanwaltschaft Hof den Mann per Haftbefehl suchte. Ein Gericht hatte den 29-Jährigen vor zwei Jahren wegen einer Unfallflucht zu 3.000 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da er den offenen Betrag nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.01.2023 | 13:30 Uhr