Stand: 07.03.2024 08:21 Uhr Bus rutscht in Graben - Schüler durch Fenster befreit

Ein Linienbus mit Schülern an Bord ist am Mittwoch in Varel (Landkreis Friesland) verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Busfahrer im Stadtteil Neuenwege am Nachmittag einem Auto im Gegenverkehr ausweichen und rutschte dabei in einen Straßengraben. Der Bus kippte auf die Seite. Drei Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren sowie der Busfahrer blieben unverletzt. Da sich Türen des Fahrzeugs nicht mehr öffnen ließen, schlug die Feuerwehr ein Fenster ein, durch das die Insassen ins Freie gelangten. Ein Abschleppdienst zog den Bus aus dem Graben.

VIDEO: Varel: Schulbus weicht Auto aus und kippt in Straßengraben (1 Min)

