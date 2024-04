Stand: 15.04.2024 14:01 Uhr Überfall auf Uhrengeschäft: Ermittler suchen mit Videos nach Täter

Nach einem Überfall auf ein Uhrengeschäft im Bremer Steintorviertel fahnden die Ermittlungsbehörden nun mit Hilfe zweier Videos nach dem Täter. Der bislang unbekannte Räuber hatte am 3. April das Geschäft in der Straße Vor dem Steintor betreten und dem 72-jährigen Uhrmacher Reizgas ins Gesicht gesprüht. Als das Opfer versuchte, den Angreifer zurück zu drängen, schlug der Täter mehrfach massiv auf den Kopf des Mannes ein. Eine Nachbarin, die den Überfall mitbekam, schlug mehrfach mit einem Holzstock auf den Angreifer ein und schrie um Hilfe, bis dieser schließlich die Flucht ergriff. Der Ladenbesitzer zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Im Geschäft wurden einige Vitrinen beschädigt, erbeutet wurde anscheinend nichts. Nun hat die Polizei zwei Videos von dem Räuber veröffentlicht und erhofft sich damit weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Der Räuber ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und 20 bis 30 Jahre alt. Er hat schwarze, lockige Haare und einen dunklen Bartwuchs. Nachdem er die Kleidung gewechselt hatte, trug er einen grauen Pullover mit schwarzen Streifen an den Ärmeln (vermutlich der Marke "adidas") und eine blaue Jeans. Der Kriminaldauerdienst Bremen nimmt unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 Zeugenhinweise entgegen. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt.

