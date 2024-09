Stand: 13.09.2024 16:30 Uhr Bremerhavener Zoo zeigt erstmals Seelöwen-Jungtier "Lío"

Knapp eineinhalb Monate ist der kleine Seelöwe "Lío" von der Öffentlichkeit abgeschirmt worden. In der Backstage-Anlage des Bremerhavener Zoos am Meer musste das am 26. Juli 2024 geborene Jungtier zunächst schwimmen und Treppen steigen lernen. Am Donnerstag hatte das Warten dann endlich ein Ende: Der kleine "Lío" durfte in den Außenbereich und sich den neugierigen Zoobesuchenden zeigen. Die anderen Jungtiere wurden vorher in den Stall geholt, damit sich "Lío" erst einmal alleine mit Mutter "Zoe" in der noch unbekannten Anlage orientieren kann. In der nächsten Woche kommt dann immer mal ein weiteres Jungtier hinzu, bis die ganze Gruppe wieder vollständig zusammen ist. In einem Jahr wird der kleine südamerikanische Seelöwe an einen anderen Zoo abgegeben, um dort für Nachwuchs zu sorgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere