Stand: 08.02.2023 06:31 Uhr Bremerhaven: Urteil nach Mordversuch mit Grabstein

Wegen versuchten Mordes mit einem Grabstein in Bremerhaven ist ein 37 Jahre alter Mann zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Bremen sah es als erwiesen an, dass der obdachlose Angeklagte im Mai 2022 auf einem Friedhof in Bremerhaven versucht hatte, einen schlafenden Mann mit dem 15 Kilogramm schweren Grabstein zu erschlagen. Der genaue Ablauf der Tat konnte im Prozess nicht geklärt werden. Der Verurteilte soll während des Angriffs unter Drogen gestanden haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

