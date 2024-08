Stand: 04.08.2024 09:38 Uhr Frau stürzt ins Hafenbecken - Touristen springen hinterher

In Bremerhaven haben am Samstagabend zwei Touristen eine Frau aus dem Hafenbecken gerettet. Laut Polizei war die Frau in Höhe des Auswandererhauses ins Wasser gefallen. Die beiden Touristen konnten sie in eine Barkasse ziehen. Die gegen 21.15 Uhr alarmierte Feuerwehr brachte die Frau danach mit Hilfe einer Drehleiter an Land. Sie blieb unverletzt, kam aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.08.2024 | 09:00 Uhr