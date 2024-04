Stand: 11.04.2024 13:54 Uhr Bremerhaven: Feuer auf Fregatte "Bayern" ausgebrochen

Im Hafen von Bremerhaven hat am Donnerstagvormittag ein Schiff der deutschen Marine gebrannt. Als die Schiffsbesatzung der Fregatte "Bayern" ein Aggregat in Betrieb nehmen wollte, sei das Feuer ausgebrochen, so die Feuerwehr. Die Crew konnte den Brand aber umgehend löschen. Anschließend kontrollierten Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken den Bereich. Der Rettungsdienst untersuchte drei Personen, die dem Rauch ausgesetzt waren. Eine von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

