Stand: 01.11.2024 13:48 Uhr Bremerhaven: 73-Jähriger prallt mit Wohnmobil gegen Hauswand

Ein 73-Jähriger ist am Donnerstagabend in Bremerhaven mit einem Wohnmobil gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er offenbar wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Ein Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte schlugen eine Seitenscheibe des Wohnmobils ein, um den Mann zu befreien, so die Polizei. Sie hätten ihn dann erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Das Campingmobil und die Hauswand seien zwar beschädigt worden, aber das Haus sei nicht einsturzgefährdet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min