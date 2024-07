Stand: 25.07.2024 11:31 Uhr Bremen: Jugendlicher tritt Elfjährigen zu Boden und flüchtet

In Bremen hat ein bislang unbekannter Jugendlicher einen elfjährigen Jungen überfallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Kind am Mittwochnachmittag in Bremen-Gröpelingen mit seinem Tretroller unterwegs. Ein Jugendlicher stellte sich ihm in den Weg, hielt den Roller fest und forderte Bargeld. Als der Jugendliche den Roller kurz losließ, konnte sich der Elfjährige befreien und versuchte zu flüchten. Der Jugendliche rannte ihm hinterher, stieß ihn zu Boden und trat auf den Jungen ein. Dabei wurde der Elfjährige leicht verletzt. Als Passanten ihm zu Hilfe eilten, flüchtete der Jugendliche. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 36 23 38 88 zu melden.

