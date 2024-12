Stand: 04.12.2024 14:39 Uhr Frau ortet geklautes E-Bike per App und erhält es zurück

Eine Frau aus Bremen hat digital nach ihrem gestohlenen Fahrrad gesucht und es auf diese Weise zurückbekommen. Wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte, hatte die 24-Jährige das Rad in Bremen als gestohlen gemeldet. Einen Tag später ortete sie ihr E-Bike per Tracking-App in Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden das gestohlene E-Bike im Besitz eines 41-Jährigen. Laut Polizei handelt es sich bei dem Rad um das gesuchte E-Bike. Die 24-Jährige konnte den Angaben zufolge über eine App an dem Rad einen Alarm auslösen und das Licht an- und ausschalten. Außerdem war die Rahmennummer des Rads identisch. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Diebstahls. Die Beamten fanden bei dem 41-Jährigen außerdem ein zweites E-Bike, das offensichtlich ebenfalls in Bremen gestohlen worden war.

