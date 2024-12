Stand: 03.12.2024 10:14 Uhr Bremen: Brand in Werkstatt - Rauchwolke über Industriehafen

In einer Werkstatt im Bremer Industriehafen ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei seit etwa 7 Uhr unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber an, so ein Sprecher der Feuerwehr. Gebrannt hat es laut dem Sprecher zuerst im hinteren Bereich der Kfz-Werkstatt. Wenig später stand demnach auch das Dach der Werkstatt teilweise in Flammen. Die Feuerwehr war mit bis zu 70 Einsatzkräften vor Ort, drei Fahrzeuge mit Drehleitern wurden eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten war laut der Feuerwehr niemand im Gebäude. Die Werkstatteinrichtung und mehrere Wagen wurden bei dem Brand beschädigt, heißt es. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. Anwohner waren wegen der Rauchwolke zunächst aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Dienstagvormittag aufgehoben.

