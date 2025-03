Stand: 06.03.2025 10:18 Uhr Bremen: Vermummte Gruppe zieht durchs Viertel, Mülltonnen brennen

In Bremen soll eine unbekannte Gruppe am Mittwochabend mehrere Mülleimer angezündet haben. Nach Angaben der Polizei gehörten 30 bis 40 Menschen zu der Gruppe. Zeugen zufolge sollen die Beteiligten vermummt gewesen sein, Pyrotechnik gezündet und antifaschistische Transparente gezeigt haben. Die Gruppe zog der Polizei zufolge gegen 21.40 Uhr im Stadtteil Viertel vom Ostertor über die Sielwall-Kreuzung. Beim Eintreffen der Beamten waren die Unbekannten demnach bereits abgezogen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden am Straßenbelag. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Gruppe.

