Stand: 06.01.2025 11:49 Uhr Bremen: 42-Jähriger mit Online-Date in Falle gelockt und ausgeraubt

Ein 42-jähriger Mann ist am Freitagabend in Bremen in eine Falle gelockt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann mit einer vermeintlich 18-jährigen Frau über eine Anzeige im Internet zu einem Treffen verabredet. Die Frau habe angeblich einen Partner für Geschlechtsverkehr gesucht und sich dafür mit ihm in der Nacht auf einem Schulhof im Bremer Stadtteil Arbergen treffen wollen. Am Treffpunkt seien dann allerdings vier Männer erschienen, die den 42-Jährigen den Angaben nach ausraubten und bespuckten. Sie forderten die Geheimzahl der Bankkarte des Opfers und hoben Geld von dessen Konto ab. Anschließend misshandelten die Männer den 42-Jährigen in seiner Wohnung, so die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

