Stand: 10.12.2023 12:35 Uhr Bremen: 24-Jähriger soll eigene Schwester getötet haben

Die Polizei hat am Sonntag einen 24-Jährigen festgenommen, der seine jüngere Schwester getötet haben soll. Den Angaben zufolge soll er am Samstag kurz vor Mitternacht selbst bei der Polizei angerufen und gesagt haben, er habe seiner Schwester etwas angetan. Die Beamten fanden die leblose Frau in einem Zimmer der Wohnung. Die 23-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Laut Polizei gibt es Spuren, die darauf hinweisen, dass die junge Frau durch Fremdeinwirkung starb. Während der Tat am späten Samstagabend sollen auch weitere Familienangehörige in der Wohnung gewesen sein. Diese würden befragt. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Noch am frühen Sonntagmorgen war die Spurensicherung am Tatort im Einsatz.

