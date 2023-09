Stand: 21.09.2023 15:01 Uhr Brandstiftung in Edewecht? Ermittler suchen nach Ursache

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Edewecht (Landkreis Ammerland) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war gegen 5.45 Uhr alarmiert worden und mit mehreren Ortsfeuerwehren im Einsatz. Wie die Polizei auf NDR Anfrage mitteilte, wurde niemand verletzt. Am Nachmittag waren Brandermittler vor Ort, um die Ursache für die Flammen zu finden. Die Polizei schließt Brandstiftung nach eigenen Angaben nicht aus, wie ein Sprecher dem NDR sagte.

