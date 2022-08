Brandstiftung? Wohnung im Delmenhorster Wollepark brennt aus

Stand: 10.08.2022 11:48 Uhr

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen ein Mehrfamilienhaus in der Wohnsiedlung Wollepark in Delmenhorst evakuiert. Im Erdgeschoss stand eine Wohnung in Flammen.