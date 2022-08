Brand in Wollepark Delmenhorst: Verdächtiger in Psychiatrie Stand: 11.08.2022 18:28 Uhr Die Polizei geht davon aus, dass ein 55-jähriger Mieter den Brand in einem Mehrfamilienhaus der Wohnsiedlung Wollepark in Delmenhorst gelegt hat. Er wurde jetzt in eine Psychiatrie eingewiesen.

Das habe der Haftrichter angeordnet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei davon auszugehen, dass der Mann schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist. Die Ermittelnden gehen aktuell davon aus, dass der 55-Jährige das Feuer am Mittwochmorgen in seiner eigenen Wohnung gelegt hat.

Hoher Schaden durch Brand im Wollepark

Das Mehrfamilienhaus war evakuiert worden, verletzt wurde niemand. Bis auf die betroffene Wohnung ist das Haus weiter bewohnbar. Der Schaden durch das Feuer wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

