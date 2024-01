Stand: 25.01.2024 11:33 Uhr Brandstiftung? Auto brennt in Wilhelmshaven fast vollständig aus

In Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Pkw fast vollständig aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand werde von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen, hieß es von der Polizei. Im Zusammenhang mit dem Brand in der Herderstraße suchen die Ermittler nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer (04421) 94 20 zu melden.

