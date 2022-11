Brandserie rund um Apen: Polizei bildet Ermittlungsgruppe Stand: 05.11.2022 12:25 Uhr Die Polizei Westerstede hat aufgrund mehrerer Brände in der Gemeinde Apen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Häufung von Feuern in den vergangenen Monaten sei auffällig, hieß es.

Am Freitagabend war der Unterstand eines Bauernhofs zwischen Detern (Landkreis Leer) und Apen (Landkreis Ammerland) in Flammen aufgegangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro und hat nach eigenen Angaben erste Hinweise auf Brandstiftung. Um 22.07 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen zwei mit Stroh gefüllte Boxen in dem Unterstand in Flammen. Dieser diente demnach als Aufbewahrungsort für landwirtschaftliche Geräte. Ein Traktor konnte noch rechtzeitig herausgeholt werden, wurde durch das Feuer aber stark beschädigt. In der Nähe befinden sich Ställe mit Tieren, auf die das Feuer aber nicht übergreifen konnte. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

