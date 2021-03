Brand zerstört Teile einer Schule in Wilhelmshaven Stand: 18.03.2021 08:05 Uhr Ein Großbrand hat in Wilhelmshaven einen Gebäudeteil der Marion-Dönhoff-Schule vernichtet. Das Feuer war im Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich binnen kürzester Zeit auf mehrere Räume ausgedehnt.

Die rund 240 Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende blieben unversehrt. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) zeigte sich gegenüber dem NDR in Niedersachsen erleichtert, dass niemand bei dem Brand am Mittwoch verletzt wurde. "Die Lehrer haben durch ihr besonnenes und umsichtiges Verhalten genau richtig gehandelt." Der Unterricht an der Schule fällt bis Freitag aus. Dann sollen Ersatzräume genutzt werden können.

Fachleute prüfen Risiko durch Asbest

Rund 110 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Überspringen der Flammen auf weitere Bereiche zu verhindern. Weil das Gebäude mit Asbest belastet ist, wurden von der Feuerwehr Fachleute zurate gezogen. Demnach gingen von dem Brand keine gesundheitlichen Gefahren aus. Das Feuer war am Mittwochmittag in einem Klassenraum des sechsten Jahrgangs ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2021 | 08:00 Uhr