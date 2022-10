Stand: 29.10.2022 17:48 Uhr Brand in Ubbo-Emmius-Klinik Norden: Zwei Stationen evakuiert

In der Ubbo-Emmius-Klinik in Norden (Landkreis Aurich) hat am Sonnabendnachmittag ein Patientenzimmer gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Stationen evakuiert, insgesamt 35 Patientinnen und Patienten seien betroffen gewesen. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und habe den Brand schnell löschen können. Warum es gebrannt hat, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar.

