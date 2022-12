Stand: 05.12.2022 15:02 Uhr Brand in Ostfriesland verursacht hohen Schaden

In Völlenerkönigsfehn (Landkreis Leer) hat es am Wochenende aus bislang ungeklärter Ursache einen Carport-Brand gegeben. Ein Hausbewohner hatte das Feuer gegen 18.25 Uhr am Sonntagabend bemerkt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nicht verhindern, dass sowohl das Carport als auch ein darunter stehender Audi A4 den Flammen zum Opfer fielen. Zwei angrenzende Häuser wurden außerdem derart beschädigt, dass dort die Gas- und Stromversorgung abgestellt werden musste. Sie sind deshalb vorerst unbewohnbar. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

