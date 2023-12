Stand: 09.12.2023 09:17 Uhr Brand in Ganderkesee: Akkus für E-Scooter fangen Feuer

In einem Industriegebiet in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist am Freitagabend einen Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr war eine Palette mit Akkus für E-Scooter in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits in Flammen. Die Rauchentwicklung war den Angaben zufolge in anfangs so stark, dass über Warn-Apps wie NINA und KatWarn eine Mitteilung rausgegeben wurde. Das Löschen von Akkus ist schwierig, weil sie immer wieder aufflammen können. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

