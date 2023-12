Brand in Ganderkesee: Akkus für E-Scooter fangen Feuer Stand: 09.12.2023 12:48 Uhr In einem Industriegebiet in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist am Freitag in einer Halle mit Akkus eines bundesweit tätigen E-Scooter-Verleihs ein Feuer ausgebrochen. Ein Polizist wurde verletzt.

Eine Palette mit Akkus für E-Scooter war am Abend in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits in Flammen. Die Rauchentwicklung war den Angaben zufolge anfangs so stark, dass über Warn-Apps wie NINA und KatWarn eine Mitteilung versandt wurde. Das Löschen von Akkus ist schwierig, weil sie immer wieder aufflammen können. Obwohl etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren, brannte die Halle aus.

Hund beißt Polizisten

Ein benachbarter Bungalow wurde vorsorglich evakuiert. Bei der Evakuierung wurde ein Polizeibeamter vom Hund des Bewohners durch einen Biss leicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Der Schaden wird auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen.

