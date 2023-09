Stand: 25.09.2023 10:08 Uhr Brand in Flüchtlingsunterkunft in Wilhelmshaven: Ursache unklar

Am frühen Sonntagmorgen ist die Polizei Wilhelmshaven über einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft informiert worden. Das Sicherheitspersonal hatte Gas gerochen, Alarm geschlagen und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einem Raum im Erdgeschoss der Unterkunft - ein Büro des Deutschen Roten Kreuzes. Der entstandene Schaden wird derzeit noch ermittelt. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven sollen jetzt die genauen Umstände des Vorfalls klären. Hinweise auf einen politischen Hintergrund lägen derzeit nicht vor, heißt es.

