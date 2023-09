Brand in Bösel - Leitstelle warnt vor starker Rauchentwicklung

Stand: 25.09.2023 15:49 Uhr Großbrand in Bösel - Leitstelle warnt vor Rauchentwicklung

In der Gemeinde Bösel im Landkreis Oldenburg ist die Feuerwehr momentan bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Einsatz. Die Kooperative Großleitstelle Oldenburg warnt die Bevölkerung in der Gemeinde Bösel aufgrund des Feuers vor einer starken Rauchentwicklung und einer damit verbundenen Geruchsbelästigung. Demnach ist das Feuer in der Straße Wiesenweg ausgebrochen. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen in dem betroffenen Gebiet abgestellt und die Lautsprecherdurchsagen beachtet werden.

