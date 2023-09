Stand: 25.09.2023 17:13 Uhr Bösel: Feuer zerstört Maschinen und Stroh in Lagerhalle

In der Gemeinde Bösel im Landkreis Oldenburg ist am Montagmittag eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Brand geraten. Die Großleitstelle Oldenburg warnte die Bevölkerung in der Gemeinde deshalb zwischenzeitlich vor starkem Rauch und einer damit verbundenen Geruchsbelästigung. In der Halle waren den Angaben der Polizei zufolge Stroh, diverse landwirtschaftliche Maschinen und Geräte gelagert, die wie die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach durch das Feuer zerstört wurden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Schweinestall übergriffen. Dort waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere untergebracht. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zur entstandenen Schadenshöhe sowie zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

